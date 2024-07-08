Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Volkan Reçber ve çetesi adliyeye sevk edildi

Volkan Reçber ve çetesi adliyeye sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul ve İzmir'de çetelere yönelik düzenlenen 'Kuyu-7' operasyonunda aralarında elebaşı Volkan Reçber'in de olduğu 33 şüpheli yakalanmıştı. Şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi. 

Suç örgütlerine yönelik düzenlenen son operasyonlardan biri de Kuyu-7'ydi. Operasyonda yakalananlar arasında adını Nusr-et restoranına silahlı saldırısıyla duyuran Volkan Reçber ve çetesi de vardı. 

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonda yakalanan 33 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, liderliğini yurt dışında kaçak olarak aranan firari Volkan Reçber'in yaptığı çeteye yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, baskında 33 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınmıştı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 33 kuşkulu, ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından “İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen ‘KUYU-7' operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber'in (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütü Üyesi şüpheli yakalandı” paylaşımıyla duyurmuştu.

Söz konusu şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, iş yerlerine silahlı saldırı, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eylemini gerçekleştirdiklerinin belirlendiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 34 ruhsatsız tabanca,1 AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 balistik yelek ve 1otomatik silah ele geçirildiğini belirtmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya'dan Hakan Fidan'ın çağrısına cevap: DestekliyoruzHasan Doğru tam olarak 40 kilo verdi! Tığ gibi hali görenleri şaşırttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, 19 yaşındaki genç vefat etti - GündemKontrolden çıkan otomobil dereye uçtu, 19 yaşındaki genç vefat ettiMuğla'da evini ateşe verip kendini kuyuya atan adam tutuklandı - GündemJandarma kuyudan çıkartmıştı! Cezası belli olduTuzla'da orman yangını! Ekipler olay yerinde - GündemTuzla'da orman yangını! Ekipler olay yerindeKız arkadaşının “Hayalin yok” cümlesiyle hırslandı, ABD’de iş kurdu! Şimdi paraya para demiyor - GündemKız arkadaşının “Hayalin yok” cümlesiyle hırslandı, ABD’de iş kurdu! Şimdi paraya para demiyorUykularında öldürülen anne, kızı ve torunu gözyaşları içinde defnedildi - GündemUykularında katledildiler! Anne, kızı ve torunu defnedildiÜnlü kahve zinciri iflas mı etti? Mehmet Dinçerler merak edilen soruya cevap verdi - GündemÜnlü kahve zinciri iflas mı etti? Mehmet Dinçerler açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...