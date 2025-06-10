Vurulduğu iddia edilmişti: Bakanlık açıkladı! Danıştay hakimi intihar girişiminde bulundu

Adalet Bakanlığı, silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen Danıştay Tetkik Hakimi A.H.'nin intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında hakimin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Dün bazı haber sitelerinde Danıştay'da görevli Tetkik Hakimi A.H.'nin silahlı saldırıya uğradığı iddia edilmişti. Olayın aslı Bakanlık açıklamasıyla ortaya çıktı.

42 yaşındaki hakimin bayram tatili için gittiği Mardin'de kaldığı otel odasında intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından ağır yaralanan A.H, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce özel bir hastaneye, ardından Gaziantep'e sevk edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA VAR

Adalet Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: