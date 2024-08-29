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X çöktü mü, Twitter'a neden erişilemiyor? Ne zaman düzelecek?

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X çöktü mü, Twitter&#039;a neden erişilemiyor? Ne zaman düzelecek?

Gündem Haberleri

Yeni adı 'X' olan sosyal medya platformu Twitter çöktü mü? Kullanıcılar uygulamaya erişim problemi yaşıyor. Dünya çapında en geniş kullanıcıya sahip olan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'da kullanıcılar yükleme sorunuyla karşılaştı. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 29 Ağustos (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte detaylar

Sosyal medya platformu X çöktü mü, fotoğraflar neden açılmıyor soruları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. 

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29 Ağustos bugün kullanıcılar yükleme problemiyle karşılaştığı ifade edildi. X'e giren kullanıcılar için gönderiler ve medyalar açılmıyor. Peki, X veya Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek?

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X'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI 

Elon Musk'ın sahibi olduğu X ekibinden henüz açıklama gelmezken, sorunun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
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