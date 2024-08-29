X çöktü mü, Twitter'a neden erişilemiyor? Ne zaman düzelecek?

Düzenleyen: Sezer Doğru 29 Ağustos 2024 22:59 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 23:06 - Güncelleme:

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Yeni adı 'X' olan sosyal medya platformu Twitter çöktü mü? Kullanıcılar uygulamaya erişim problemi yaşıyor. Dünya çapında en geniş kullanıcıya sahip olan sosyal medya uygulamalarından biri olan Twitter'da kullanıcılar yükleme sorunuyla karşılaştı. Peki, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var? 29 Ağustos (X) Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte detaylar