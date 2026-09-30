Yahşihan Belediyesi soruşturmasında yeni perde: 15 kişi tutuklandı, 11 kişi için savcılık devreye girdi

Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 26 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu 15 kişi tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, bu karara itiraz etti.

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Kırıkkale’de Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 26 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda aralarında Yahşihan eski Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı.

Tutuklama talebi reddedilen 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama talebinin reddine ilişkin kararlara itiraz etti. Başsavcılığın itirazının Kırıkkale 6. Asliye Ceza Mahkemesince değerlendirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında eski belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında işlem yürütülüyor.

Kamuya açık kaynaklarda operasyon kapsamında 35 şüphelinin gözaltına alındığı ve 15 şüphelinin tutuklandığı bilgisi yer almıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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