Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Yahşihan Belediyesi soruşturmasında yeni perde: 15 kişi tutuklandı, 11 kişi için savcılık devreye girdi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yahşihan Belediyesi soruşturmasında yeni perde: 15 kişi tutuklandı, 11 kişi için savcılık devreye girdi
Başlık ResmiYahşihan Belediyesi soruşturmasında yeni perde: 15 kişi tutuklandı, 11 kişi için savcılık devreye girdi

Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 26 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu 15 kişi tutuklanırken, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, bu karara itiraz etti.

Kaydet
|

Kırıkkale’de Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 26 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe yapılan değerlendirme sonucunda aralarında Yahşihan eski Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı.

Tutuklama talebi reddedilen 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama talebinin reddine ilişkin kararlara itiraz etti. Başsavcılığın itirazının Kırıkkale 6. Asliye Ceza Mahkemesince değerlendirildiği öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer... CHP’li 5 belediye başkanı partiden ihraç edildi
POLİTİKA

Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer... CHP’li 5 belediye başkanı partiden ihraç edildi

Soruşturma kapsamında eski belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında işlem yürütülüyor.

Kamuya açık kaynaklarda operasyon kapsamında 35 şüphelinin gözaltına alındığı ve 15 şüphelinin tutuklandığı bilgisi yer almıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.