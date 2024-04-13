Yakalanan kaçak göçmenler kaçtı, polisler şehri didik didik etti

Amasya'da yakalanan 64 kaçak göçmenden 25'i, bekletildikleri İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ait binanın camındaki demir korkuluğu sökerek kaçtı. Harekete geçen polisler, kaçak göçmenlerin 21'ini yeniden yakaladı.

Ağrı'dan İstanbul'a doğru gitmekte olan bakır yüklü tır, dün Amasya merkez Taşova kavşağı uygulama noktasında ekipler tarafından durduruldu. Amasya Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen tırda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri arama yaptı.

TIR DORSESİNDEN 64 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Arama yapılan tırın dorsesinden 64 Afganistan uyruklu göçmen çıktı. Polis ekipleri göçmenler hakkında işlem başlatırken, tır sürücüsü K.Y. (58) gözaltına alındı.

KAÇAK GÖÇMENLER KAÇTI, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirilen kaçak göçmenler, balkon ve camları demir parmaklıklarla çevrili bir binaya alındı. Görevlilerin yemek dağıttığı esnada camdaki demir korkuluğu söküp atlayan 25 kaçak göçmen ise şehre dağıldı.

Olay üzerine şehre dağılan polis ekipleri park, sokak ve cami bahçelerinde arama yaparak kaçak göçmenlerin 21’ini yakaladı. 4’ünün bulunması için çalışmalar sürüyor.