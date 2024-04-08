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Haberler > Gündem > 26 kaçak göçmeni tıka basa minibüse dolduran 2 organizatör tutuklandı

26 kaçak göçmeni tıka basa minibüse dolduran 2 organizatör tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
26 kaçak göçmeni tıka basa minibüse dolduran 2 organizatör tutuklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da polis ekipleri, bir minibüse tıka basa doldurulan 26 kaçak göçmeni yakaladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 organizatör tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 5 Nisan günü saat 04.30 sıralarında tespit edilen minibüs, Serinyol Mahallesi mevkiinde durduruldu.

26 KAÇAK GÖÇMEN BULUNDU

Durdurulan araçta, ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 26 Suriye uyruklu şahıs, minibüse tıka basa bindirilmiş şekilde yakalandı. Olayın organizatör şüphelileri M.S. ve S.N., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

26 kaçak göçmeni tıka basa minibüse dolduran 2 organizatör tutuklandı - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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