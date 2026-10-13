Yurt dışındaki kişileri hedef alarak, turizm ve danışmanlık şirketi adı altında kurulan çağrı merkezlerinden yatırım dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi. Milyonlarca lira değerinde mal varlıklarına el konulan soruşturmada 36 kişi tutuklandı. Dolandırıcı ağının, bilgi sızdırıp sızdırmadıklarını belirlemek amacıyla çalışanların işe giriş ve ayrılış süreçlerinde 'yalan makinesi' kullandıkları ortaya çıktı.

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İstanbul’da turizm ve danışmanlık şirketi adı altında kurulan çağrı merkezlerinden yurt dışındaki kişileri hedef aldığı belirtilen yatırım dolandırıcılığı ağına yönelik soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. 2026 yılı içinde benzer çağrı merkezlerine yönelik düzenlenen altı operasyonda toplam 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda ise 97 kişi gözaltına alınırken 36 şüpheli tutuklandı.

Yalan makine ile işe alım yaptılar! İstanbul’da yatırım dolandırıcılığı ağı çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, Beyoğlu ve Şişli’deki merkezlerde ülkelere ve dillere göre ayrı masalar oluşturulduğu belirlendi. Şüphelilerin, aradıkları kişileri yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendirdiği, yatırılan paraların ise şebekenin kripto hesaplarına aktarıldığı belirtildi.

Sosyal medya üzerinden 3 bin ila 5 bin dolar maaş vaadiyle işe alınan çalışanlara başlangıçta turizm danışmanlığı yapacaklarının söylendiği öne sürüldü.

Yalan makine ile işe alım yaptılar! İstanbul’da yatırım dolandırıcılığı ağı çökertildi

YALAN MAKİNESİ İLE ÖNLEM ALIYORLARDI

Çalışanların telefonlarının girişte toplandığı, bilgi sızdırıp sızdırmadıklarını belirlemek amacıyla işe giriş ve ayrılış süreçlerinde "yalan makinesi" testine tabi tutuldukları aktarıldı.

Soruşturma dosyasında, Ukrayna’da şebekeden para çaldığı iddia edilen bir çalışanın öldürüldüğüne ilişkin ifade de yer aldı. Ancak ölüm olayının şebekeyle bağlantısı henüz netlik kazanmadı.

2026 yılı içinde benzer çağrı merkezlerine yönelik düzenlenen altı operasyonda toplam 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda ise 97 kişi gözaltına alınırken 36 şüpheli tutuklandı.

Yalan makine ile işe alım yaptılar! İstanbul’da yatırım dolandırıcılığı ağı çökertildi

MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında 80 araç, 12 taşınmaz ve 20 milyon lira nakit dahil çeşitli malvarlıklarına el konuldu. Para trafiğinin araştırıldığı soruşturmanın Europol ile koordinasyon içinde sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, yalan makinesine sokulan bazı şüphelilerin de test sonuçları da ortaya çıktı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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