İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik 2 bin polisin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Şifreli haberleşme kayıtlarının incelenmesiyle örgütün 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantısı tespit edildi. Suç gelirlerini aklama faaliyetlerine yönelik incelemelerde ise 556 taşınmaz, 155 araç ve 71 şirketteki ortaklık paylarının da aralarında bulunduğu 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, "Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız" sözleriyle kararlılık mesajı verdi

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye genelinde uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında uluslararası bağlantıları bulunan suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 2 bin emniyet personelinin görev aldığı çalışmalarda, örgütün uluslararası uyuşturucu sevkiyatları ve Türkiye'deki dağıtım ağı deşifre edilirken milyarlarca liralık mal varlığına da el konuldu.

2 BİN POLİS 13 İLDE HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda farklı ülkelerde uyuşturucu madde imalatı, sevkiyatı ve dağıtımını organize eden bir suç yapılanması tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 2 bin polisin katıldığı baskınlarda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine darbe! 10 ton uyuşturucu bağlantısı, 7,6 milyar TL'lik el koyma

OPERASYON DÜZENLENEN 13 İL AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre operasyonların gerçekleştirildiği iller de belli oldu.

İstanbul merkezli operasyonlar; Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun ve Van'da gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında uluslararası uyuşturucu ticaretini organize ettikleri değerlendirilen şüphelilerin faaliyetleri ve finansal bağlantıları incelemeye alındı.

13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine darbe! 10 ton uyuşturucu bağlantısı, 7,6 milyar TL'lik el koyma

ŞİFRELİ HABERLEŞME KAYITLARI İNCELENDİ: 10 TON 100 KİLOGRAMLIK BAĞLANTI

Soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri, suç örgütünün şifreli haberleşme verilerinin incelenmesiyle ortaya çıkarılan uluslararası uyuşturucu ağı oldu.

Emniyet birimlerinin yaptığı incelemelerde örgütün farklı ülkelerdeki uyuşturucu tedarik ve sevkiyat faaliyetleriyle Türkiye içerisindeki dağıtım ağı arasındaki bağlantılar tespit edildi.

Şifreli haberleşme verileri üzerinden gerçekleştirilen analizlerde, şüphelilerin eroin, esrar ve kokain ticareti kapsamında toplam 10 ton 100 kilogram uyuşturucu maddeyle bağlantılı oldukları belirlendi.

13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine darbe! 10 ton uyuşturucu bağlantısı, 7,6 milyar TL'lik el koyma

KİMYASAL MADDE TEMİNİNDEN ULUSLARARASI SEVKİYATA KADAR ORGANİZE ETMİŞLER

Güvenlik birimlerinin yürüttüğü çalışmalar, suç örgütünün faaliyetlerinin yalnızca uyuşturucu madde satışından ibaret olmadığını da ortaya koydu.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre örgüt yöneticilerinin uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin organizasyonunda, üretimde kullanılan kimyasal maddelerin temininde ve uluslararası sevkiyatların nakliye ile lojistik süreçlerinde görev aldıkları tespit edildi.

Örgütün farklı ülkelerde yürüttüğü tedarik faaliyetleri ile Türkiye içindeki dağıtım organizasyonu arasındaki bağlantılar da soruşturma kapsamında belirlendi.

7 MİLYAR 657 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonların ardından yürütülen mali incelemelerde, suç örgütünün gelirlerine ilişkin de önemli bulgulara ulaşıldı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, suçtan elde edildiği ve aklama faaliyetlerine konu olduğu tespit edilen toplam 7 milyar 657 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğu bildirildi.

El koyma işlemlerinin kapsamı şöyle açıklandı:

163 gerçek kişiye ait banka hesapları ve kripto varlıklar,

556 taşınmaz,

155 motorlu taşıt,

71 şirketteki ortaklık payları.

Böylece uluslararası uyuşturucu şebekesinin yalnızca üretim, sevkiyat ve dağıtım faaliyetleri değil, bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin finansal sistemdeki hareketleri de soruşturmanın kapsamına alındı.

BAKAN ÇİFTÇİ: "ZEHİRDEN SERVET, SUÇTAN SALTANAT KURDURMAYIZ"

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin de hedef alındığını vurguladı.

Çiftçi, "Zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız" ifadelerini kullanarak suç örgütlerinin finansal faaliyetleriyle de mücadele edildiğini belirtti.

Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı kişi ve yapılanmalara seslenen Bakan Çiftçi, şu açıklamada bulundu:

"Uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri kirli parayla kendilerini dokunulmaz zanneden alçaklar, şirketlerin ve taşınmazların ardına saklanarak hesap vermekten kurtulacaklarını sanmasın! Biz yalnızca zehir tacirlerinin değil, bu kirli ticareti örgütleyenlerin, finanse edenlerin ve suç gelirlerini aklamaya çalışanların da peşindeyiz."

"NE KİRLİ PARANIZ SİZE KALKAN OLUR NE DE SERVETİNİZ SİZİ KURTARIR"

Bakan Çiftçi, operasyonun uzun süredir yürütülen titiz takip çalışmalarının ardından gerçekleştirildiğini belirterek 10 ton 100 kilogram uyuşturucuyla bağlantısı tespit edilen şebekenin mal varlığına el konulduğunu hatırlattı.

Suç gelirlerinin örgütler için koruma sağlamayacağını vurgulayan Çiftçi, "Ne kirli paranız size kalkan olur ne de suçtan elde ettiğiniz servet sizi kurtarır" dedi.

Çiftçi, uyuşturucu ticareti yapan suç yapılanmalarına yönelik mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Bu milletin evlatlarının geleceğini zehirleyerek kurduğunuz saltanatı başınıza yıkacağız" ifadelerini kullandı.

"SUÇUN KÖKÜNÜ DE KURUTACAĞIZ, KİRLİ PARANIN KAYNAĞINI DA"

Operasyonda görev alan emniyet birimlerini tebrik eden Bakan Çiftçi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti.

Çiftçi, açıklamasını "Suçun kökünü de kurutacağız, kirli paranın kaynağını da!" sözleriyle tamamladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin ülke genelinde aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için uyuşturucuya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Operasyonda görev alan emniyet personeli, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür edildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala