Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon daha! İki başkan yardımcısı gözaltında

Ankara'nın Etimesgut Belediyesine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, belediye başkan yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Daha önceki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklanmıştı.

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Ankara'nın Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen adli süreçte yeni bir gelişme yaşandı. 13 Ekim 2026 sabahında gerçekleştirilen operasyonda, belediye yönetiminden üst düzey isimlerin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

İKİ BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda Belediye Başkan Yardımcıları Fikret Gözüoğlu ve Gültekin Bayındır da gözaltına alındı.

Operasyonda toplam 25 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken diğer şüphelilerin kimliklerine ve haklarındaki suçlamalara ilişkin ayrıntılı resmî açıklama henüz paylaşılmadı.

Etimesgut Belediyesine bir operasyon daha! İki başkan yardımcısı gözaltında

TUTUKLAMALARIN ARDINDAN GÖREVE GETİRİLMİŞTİ

Gözaltına alınan isimlerden Fikret Gözüoğlu'nun daha önce belediyede Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Gözüoğlu, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve bazı başkan yardımcılarının tutuklanmasının ardından belediye yönetiminde gerçekleştirilen yeni görevlendirmeler kapsamında başkan yardımcılığına getirilmişti.

Operasyonda gözaltına alınan diğer isim Gültekin Bayındır ise Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığı döneminde de aynı görevi yürütüyordu.

İLK OPERASYONDA 40 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Etimesgut Belediyesine yönelik 30 Temmuz 2026 tarihinde de kapsamlı bir operasyon düzenlenmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları araştırılmıştı.

Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 42 belediye görevlisi ve 13 firma yetkilisi olmak üzere 55 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.

3 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanırken, 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Beşikçioğlu tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmış, Belediye Meclisinde gerçekleştirilen seçimle Seda Dilber belediye başkan vekilliğine getirilmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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