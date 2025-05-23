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"Yalan tanıklık" davasında karar! Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na hapis cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadesi alınan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun "yalan tanıklık" suçundan yargılandığı davada karar verildi. Ergenç 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptığı iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Ünlülerin menajeri  Ayşe Barım, geçtiğimiz ocak ayında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme yardım etme'" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında Barım'ın şirketine bağlı oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "Yalan tanıklık" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

"Yalan tanıklık" davasında ikinci duruşma! Oyuncu Halit Ergenç adliyede - 1. Resim

Soruşturmanın başlama sebebi olarak Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun Mehmet Ali Alabora ile olay sürecinde irtibatları, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlarının olmadığını söyledikleri belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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