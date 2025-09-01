Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yangın 5. gününde! Denizli'de havadan müdahale tekrar başladı

Yangın 5. gününde! Denizli'de havadan müdahale tekrar başladı

Güncelleme:
Denizli'deki yangın 5. gününe girerken söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Alevlerle mücadele ekipler tarafından havadan ve karadan sürüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadele aralıksız sürüyor.

Yangın 5. gününde! Denizli'de havadan müdahale tekrar başladı - 1. Resim

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangının 5. gününde sabahın ilk saatlerinde havadan müdahalelerle beraber karadan da ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları başladı.

Bölgede farklı noktalarda devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için devam eden yoğun çalışmalara 27 helikopter, 1 uçak havadan; 151 arazöz, 10 iş makinası ve 886 personel karadan müdahale ediyor.

