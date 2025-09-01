Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sürpriz yumurtadan uyuşturucu çıktı! Zehir tacirlerinin oyunu 'yok artık' dedirtti

Sürpriz yumurtadan uyuşturucu çıktı! Zehir tacirlerinin oyunu 'yok artık' dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin polisi zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirirken, 8 şüpheliyi de yakaladı. Ele geçirilen uyuşturucu hapların bir kısmının marketlerde "sürpriz yumurta" şeklinde satılan oyuncak çıkan kutulara yerleştirilmesi dikkat çekti.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ortak çalışma yaptı.

Alınan bilgiye göre; MİT'in de destek verdiği çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde birçok adrese dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Sürpriz yumurtadan zehir çıktı! Zehir tacirlerinin oyunu 'yok artık' dedirtti - 1. Resim

SÜRPRİZ YUMURTALARA YERLEŞTİRMİŞLER

Uyuşturucu hapların imal edildikten sonra farklı yöntemlerle piyasaya sürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Bir kısmı poşetlenen uyuşturucu hapların bir kısmının ise marketlerde sürpriz yumurta şeklinde satılan oyuncak çıkan kutulara yerleştirilmiş olması dikkat çekti. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

"BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDETİYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 3 milyon 542 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilerek şüphelilerin yakalanmasından dolayı operasyonda görev alan ve koordine eden herkesi tebrik etti.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili açıklamasında, "Mersin Valimizi, operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren MİT mensuplarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

