Hatay’da motosikletle akrobatik şovlar yaparak sosyal medyada paylaşan kadın sürücüye 21 bin 846 TL ceza kesildi. Motosiklet sürücüsünün paylaştığı görüntülerin üzerine 'Relax olacaksın baba' yazması ise dikkat çekti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan kadın sürücü polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı.

Sivil trafik ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda sürücünün S.Y. olduğu tespit edildi ve şahıs 11 Şubat tarihinde Alazı Mahallesi Atatürk 1.cadde civarında durduruldu.

"RELAX OLACAKSIN BABA"

Trafik kurallarını sosyal medya uğruna hiçe sayan sürücüye çeşitli maddelerden 21 bin 846 TL cezai işlem uygulandı. Şahsın ön kaldırarak sosyal medyada paylaştığı görüntülerin üzerin 'Relax olacaksın baba' yazmasıysa dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası