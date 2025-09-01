Çağrı sonrası harekete geçildi! Sığınaklar 120 günde bitecek, bir kişiye bir metrekare alan düşecek

Milli İstihbarat Teşkilatı Akademisi (MİA), İsrail ile İran arasında yaşanan ve bölgede dengeleri sarsan 12 günlük savaşa dair çarpıcı bir analiz yayımlamış ve raporundaki en dikkat çekici çağrılardan biri "kitlesel sığınak" vurgusu olmuştu. Raporda, "Stratejik tesislerde gerekli teknik şartlara sahip sığınaklar kurulmalı, özellikle büyük şehirlerde kolay ulaşılabilir kitlesel sığınaklar inşa edilmelidir" ifadeleri kullanılmıştı.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve MİT Akademisi'nin hazırladığı raporlar doğrultusunda TOKİ harekete geçti. Türkiye'nin sığınak altyapısı tehditlere uygun hale getirilecek ve TOKİ, 81 ilde modern sığınaklar yapacak. Başta millet bahçelerinin altı olmak üzere birçok alana sığınakların inşa edilmesi bekleniyor.

Mustafa Karslıoğlu

Konuyla ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, hükümetin gerekli talimatları verdikten sonra inşa sürecinin hemen başlayacağını belirterek şunları söyledi:

"120 GÜN İÇERİSİNDE BİTEBİLECEK" "Çeşitli üniversitelerde sığınakların yalıtımları projelendirdikten sonra mevcut millet bahçelerin ve belirlenecek alanlarda 120 gün içerisinde hepsi bitebilecek şekilde inşalar başlayacak. Sığınağı sadece savaş olarak algılamamalıyız, salgın hastalık ve deprem, afet ve sel var"

"BİR KİŞİYE BİR METREKARE DÜŞECEK"

TOKİ'nin tecrübesi ve müteahhit firmaların güvenilirliği ile projelerin kısa sürede tamamlanacağını belirten Karslıoğlu, "Her bir kişiye bir metrekare düşecek bir alan yapılacak ve orada en az 21 gün yaşayabilecek şekilde planlanacak. Önümüzdeki süreçte her ilin valiliklerinin belirleyeceği yerlerde bu projeler yapılacak. Bugün 100 bin nüfuslu bir ildeki sığınak adeti ile büyükşehirlerdeki sığınak adetleri aynı olmayacak" ifadelerini kullandı.