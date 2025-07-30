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Yangın her şeylerini küle çevirdi, ilk koştukları yer Merkez Bankası oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangın her şeylerini küle çevirdi, ilk koştukları yer Merkez Bankası oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da evi alevlere teslim olan Sarıdemir ailesinin sattıkları küçükbaş hayvanlardan kazandıkları 90 bin lira da küle döndü. Aile yanan para için Merkez Bankası'na başvuruda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle Sarıdemir ailesinin evine ulaştı. Alevlerin sardığı  ahşap depo tamamen yanarken, içeride bulunan 90 bin lira ile hayvan yemleri küle döndü.

Depoda saklanan para, çiftin Kurban Bayramı'nda sattıkları küçükbaş hayvanlardan elde ettikleri kazançtı. Bu parayla yeniden yem alınması ve evde yatalak olan 76 yaşındaki Semiye Şenay'ın tedavi masraflarının karşılanması planlanıyordu.

"MALIMIZ, PARAMIZ HER ŞEYİMİZ YANDI"

Yangın sırasında evde annesiyle birlikte bulunan Nuriye Sarıdemir (47), o anları şu sözlerle anlattı:

"Ahırda koyunlara su verdim, çıktığımda dumanı gördüm. Evde yatalak annem vardı. Onu yerde sürükleyerek dışarı çıkardım. Ev mi kurtulsun, para mı? Önce annem dedim. Komşular yardıma yetişti ama malımız, yemimiz, paramız her şeyimiz yandı"

"1 HAFTADIR DUMAN KUSUYORUM"

Yatalak halde evde bulunan 76 yaşındaki Semiye Şenay ise yaşadıklarını şöyle aktardı: "Yatakta yatıyordum. Çocuklardan biri ‘yanıyoruz' dedi. Beni dışarı çıkarmışlar, nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda her yer alev ve duman içindeydi. Bir haftadır duman kusuyorum, çok korktum."

Yangın sırasında evde olmayan ve durumu yoldayken öğrenen Yüksel Sarıdemir (52) ise "Serik'ten geliyordum. Uzaktan evin yandığını gördüm. Eşim beni aradı, ‘sadece annemi kurtar' dedim. Diğer şeyler telafi olur ama can olmaz" diyerek yaşadığı anları paylaştı.

Yangında tamamen yanan 90 bin lira için Sarıdemir çifti, Merkez Bankası'na başvurarak paranın değiştirilmesini talep etti. Başvurunun yetkililer tarafından değerlendirildiği öğrenildi.

Birikimlerini ve hayvan yemlerini kaybeden Sarıdemir ailesi, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için hem maddi hem manevi destek beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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