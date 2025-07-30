Yangın alanında taş gibi yere gömülüydü, bir kapak suyla kendine geldi

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan yangında bir kaplumbağanın kurtarılma anları kameralara yansıdı.

Orman yangınlarında doğada yaşayan canlıların ne kadar etkilendiğini gözler önüne seren bir olay yaşandı.

Hatay'ın Defne ilçesi Ballıöz mevkiinde geçtiğimiz günlerde makilik alanda yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

"KAPLUMBAĞAYI KURTARIYORUZ"

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın alanında bölgedeki durumu kaydeden bir görevli yerdeki kaplumbağayı fark etti.

O esnada su içen itfaiye eri, elindeki şişeden can suyu vererek kaplumbağayı serinletti. Şişe kapağından su içen kaplumbağa kısa sürede toparlandı.

O esnada kendilerini çağıran ekip arkadaşlarına bir başkasının "kaplumbağayı kurtarıyoruz" diye seslendiği kaydedildi.

Yürekleri ısıtan o anlar ise kameraya yansıdı.