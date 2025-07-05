Yangın kabusu bu kez Antalya'da!

İzmir'deki yangın henüz sönerken bu kez alevler Antalya'ya sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Bu hafta İzmir'de Buca, Çeşme ve Ödemiş ilçeleri alevlere teslim oldu. Dün Çeşme'deki yangın kontrol altına alınmış, bu sabah saatlerinde de diğer iki ilçedeki alevler baskılanmıştı. Afette ikisi orman işçisi 3 kişi hayatını kaybetti.

Kabus bu kez Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendini gösterdi.

HAVADAN KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Güzeloba Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına arazöz ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edilirken, havadan da helikopterle su atımı gerçekleştirildi.

Yangın saatler sonra söndürüldü.