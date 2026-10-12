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Yaralı yolcu Manisa'daki facia öncesini anlattı: Otobüste “Yanlış yola gittin” tartışması!

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Manisa’da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasında eşi Mümine Eryılmaz’ı kaybeden 76 yaşındaki Süleyman Eryılmaz, kazadan hemen önce iki şoför arasında geçen konuşmayı anlattı. Hastanede tedavisi süren Eryılmaz, “Şoför, yedek şoföre dedi ki ‘yanlış yola’ gittin. Yedek şoför geri geri gelmeye başladı” dedi.

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde çekicinin tur otobüsüne çarpması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazadan yaralı kurtulan Süleyman Eryılmaz, yaşananları anlattı.

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“ŞOFÖR, YEDEK ŞOFÖRE ‘YANLIŞ YOLA GİTTİN’ DEDİ”

Kazada 75 yaşındaki eşi Mümine Eryılmaz’ı kaybeden Süleyman Eryılmaz’ın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

Süleyman Eryılmaz
Başlık ResmiSüleyman Eryılmaz

Akhisar’a geldiklerinde dönmeleri gereken yolu geçtiklerini fark ettiklerini belirten Eryılmaz, iki şoför arasındaki konuşmayı ve ardından yaşananları şöyle aktardı:

“Şoför, yedek şoföre dedi ki ‘yanlış yola’ gittin. Onu geriye çevirdi. Yedek şoför geri geri gelmeye başladı. Yol uzayacaktı herhalde, bilemiyorum. Şoför durdu, geri geri gelmeye başladı sağda. O arada arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte bir şey bilmiyorum.”

Yaralı yolcu Manisadaki facia öncesini anlattı: Otobüste “Yanlış yola gittin” tartışması!
Başlık ResmiYaralı yolcu Manisadaki facia öncesini anlattı: Otobüste “Yanlış yola gittin” tartışması!

EŞİ YANINDA OTURUYORDU

Otobüste ikinci kapının arkasındaki koltukta oturduğunu söyleyen Eryılmaz, aracın ne kadar süre geri gittiğini bilmediğini ifade etti.

Yanında eşi ve arkadaşının bulunduğunu anlatan Eryılmaz, eşinin hayatını kaybettiğini ancak kaza sırasında onu görmediğini belirtti.

Yaralı yolcu Manisadaki facia öncesini anlattı: Otobüste “Yanlış yola gittin” tartışması!
Başlık ResmiYaralı yolcu Manisadaki facia öncesini anlattı: Otobüste “Yanlış yola gittin” tartışması!

ÜÇ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza, dün Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarptı.

Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Tur otobüsünün sürücüsü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin sürücüsü H.K., hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Yaralılardan 13’ü taburcu edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görgü tanıklarının anlatımları esas alınarak hazırlanan infografikte, tur otobüsünün sapağı kaçırmasının ardından yaptığı geri manevra ve çekiciyle çarpışma anı adım adım gösterildi. Kazanın kesin oluş şekli soruşturmayla netleşecek.
Başlık ResmiManisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görgü tanıklarının anlatımları esas alınarak hazırlanan infografikte, tur otobüsünün sapağı kaçırmasının ardından yaptığı geri manevra ve çekiciyle çarpışma anı adım adım gösterildi. Kazanın kesin oluş şekli soruşturmayla netleşecek. "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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