Yargıtay'da acı haber! 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti

21 Ocak 2024 23:42 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 23:50

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti. İstanbul ve Bandırma Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan, ardından Yargıtay Tetkik Hakimliği ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 7. Hukuk Dairesi Başkanlığı görevinde bulunan Çil 2018'de Yargıtay üyesi seçilmişti. Çil 57 yaşında vefat etti.

YARIN DEFNEDİLECEK

İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı. Çil için yarın 10.30'da Yargıtay Başkanlığında tören düzenlenecek. Çil'in cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

BAKAN TUNÇ'TAN ÇİL İÇİN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi.

Tunç, sosyal medya hesabından, Çil'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Vefat eden Yargıtay üyemize Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum" paylaşımında bulundu.

YARGITAY BAŞKANI AKARCA'DAN TAZİYE

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'e rahmet diledi.

Akarca, yayımladığı taziye mesajında, Çil'in yaptığı çalışmalar, yazdığı kitap ve makaleler ile Yargıtaya ve Türk hukukuna büyük katkılar sunduğunu, hukukçu ve beyefendi kişiliğiyle gönüllerde yer edinen iyi bir insan olduğunu belirtti.

Çil'in vefatından dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Akarca, "Merhum arkadaşıma Allah'tan rahmet; kıymetli eşi Özlem Hanımefendi ve kızları başta olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve Yargıtay camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.