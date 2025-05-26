Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşinin ailesine küsen koca kusurlu bulundu

Yargıtay, eşinin iş yeri adresini bilmeyen, ilgisiz davranan ve eşinin ailesinin telefonlarına cevap vermeyen erkeği kusurlu buldu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin iş yeri adresini bilmeyen, ilgisiz davranan ve eşinin ailesinin telefonlarına cevap vermeyen kocayı kusurlu bularak, boşanma davasında nafaka ve tazminat ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını onadı. Dairenin kararına göre, Antalya’da yaşayan bir kadın, eşi tarafından kendisine ve çocuğuna ilgi gösterilmediğini, yatağının ayrıldığını, habersiz seyahatlere çıktığını, sosyal medyada engellendiğini ve eşinin ailesi tarafından dışlanıp hakarete uğradığını belirterek boşanma davası açtı. Davalı koca, dava dilekçesi kendisine usulüne uygun tebliğ edildiği hâlde, davaya cevap dahi vermedi. Yargılamayı yapan Antalya 8. Aile Mahkemesi, eşinin bürosunun yerini bile bilmeyecek, onu yok sayacak kadar ilgisiz davrandığı ve kadının yakınlarının telefonlarına dahi cevap vermeyerek eşiyle ve ailesiyle bağlarını kopardığı gerekçesiyle erkeği kusurlu buldu.

Çiftin “evlilik birliğinin temelden sarsıldığını” tespit eden mahkeme, tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetin anneye verilmesine, erkeğin çocuk yararına aylık 1.000, kadın yararına aylık 1.000 lira tedbir nafakası ödemesine, ayrıca kadına 20 bin lira maddi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararla ilgili istinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ancak kadına ödenecek maddi tazminatın 75 bin liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Erkeğin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay’a geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemelerince verilen kararı usul ve kanuna uygun olduğunu tespit etti. Daire, davalı kocanın talebini reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.