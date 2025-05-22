Eşini eve almayan kocaya hapis! Yargıtay kararını verdi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde tartışma sonrası eşini zorla evden çıkarıp, kapıyı kilitleyerek içeri girmesini engelleyen koca, yerel mahkemenin kararıyla "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. Sanık, söz konusu karara itirazda bulundu. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, dosyayı karara bağladı.

Aksaray Eskil'de, başka bir kadınla ilişkisinin bulunduğu iddia edilen koca, bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eşine hakaret eden kişi, onu zorla evden çıkarıp, kapıyı kilitleyerek içeri girmesini engelledi. Kadının şikayeti üzerine hakkında dava açılan koca, Eskil Asliye Ceza Mahkemesi'nce "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, suçun, Türk Ceza Kanunu'nun 109'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (e) bendi kapsamında düzenlenen "eşe karşı" ve "cebir kullanılarak" işlendiğini belirterek, sanığın daha ağır ceza alması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden yargılama sonucu yerel mahkeme, sanık hakkındaki hapis cezasını 3 yıl 4 aya çıkardı.

YEREL MAHKEMENİN KARARI ONANDI

Sanık kocanın itirazı üzerine dosya yeniden Yargıtay'a geldi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanığa verilen 10 ay hapis cezasını aleyhe temyiz olmadığından "kazanılmış hak" sayarak, yerel mahkeme kararını düzelterek onadı.

"CEZA YAPTIRIMI YASAL BAĞLAMDA"

Kararda; eylemin sanık tarafından işlendiği, suç vasfı ve yaptırımların doğru biçimde belirlendiği, sanık hakkındaki ceza yaptırımının yasal bağlamda gerekçelendirildiği ifade edildi.