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İzmir'de kızını boğarak öldürmüştü! Yargıtay anneye cezayı fazla buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;de kızını boğarak öldürmüştü! Yargıtay anneye cezayı fazla buldu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İzmir Buca'da 17 Mayıs 2021 tarihinde uyuşturucu bağımlısı kızı Zeynep Vural'ı ( 29) boğarak öldüren Ayşe Vural verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını tahrik gerekçesiyle fazla buldu. Sanığın eşi S.V. ile oğlu Ö.V. hakkındaki karar ise onandı.

Yargıtay, İzmir'in Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de meydana gelen olaya ilişkin dosyayı inceledi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ayşe Vural hakkında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin verdiği kararı hukuka aykırı buldu.

"İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU, UYUŞTURUCU TEDAVİSİNE CEVAP VERMEDİ"

Maktulün uzun süredir psikolojik sorunları olduğu ve uyuşturucu kullandığı belirtilirken; sanık ile kızı Zeynep Vural arasında uzun yıllardır problemler olduğu kaydedilen kararda, Zeynep Vural'ın daha önceden intihar girişimlerinde bulunduğu ve uyuşturucu tedavisine cevap vermediğine dikkat çekildi. Daire, maktulün olay günü sanığa hakaret edip fiziki saldırıda bulunduğuna atıf yaparken, daha önce de sanık için koruma kararı verildiğini vurguladı.

"AYŞE VURAL'A FAZLA CEZA VERİLDİ" KARARI

Sanık Ayşe Vural'ın söz konusu eylemi tahrik altında işlediğine kanaat getirildiği aktarılan kararda, haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında sanığa fazla ceza tayininde bulunulduğuna karar verildi.

İzmir'de kızını boğarak öldürmüştü! Yargıtay anneye cezayı fazla buldu - 1. Resim

EŞİ VE OĞLUNUN BERAAT KARARI ONANDI

Sanık Ayşe Vural yönünden alınan kararı bozan daire, sanığın eşi S.V. ile oğlu Ö.V. hakkındaki beraat kararını ise onadı.

NE OLMUŞTU?

Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de, uyuşturucu bağımlısı kızı Zeynep Vural'ı boğduğunu söyleyerek teslim olan anne Ayşe Vural tutuklanmış, eşi ve oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Vural'a kızını öldürdüğü gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, olaydaki tahrik ve sanığın iyi hali nedeniyle cezayı 18 yıl 4 ay hapse düşürmüştü. Tutuksuz sanıklar ise beraat etmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanığa verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasını hukuka uygun bulmuş, karar sanık avukatı tarafından Yargıtay'a taşınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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