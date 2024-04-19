Yarın 20 Nisan Cumartesi İstanbul’da yağmur bekleniyor

İstanbul'da yağışlı hava uyarısı verildi. Yarın İstanbul'da yağmur var mı? sorusuna cevap geldi. Yerel ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 5 günlük hava durumu ve İstanbul hava durumu detayları şu şekilde aktarıldı...

İstanbul'da hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre değişiyor. Bugün için hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli bir hava beklenirken, yarın ise gök gürültülü sağanak yağışlar ile karşılaşılması öngörülüyor. İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde...

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Bugün: Hafif yağmurlu, aralıklı güneşli, sıcaklık 21 derece.

Yarın (20 Nisan Cumartesi): Gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklık 17 derece.

21 Nisan 2024 Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık 19 derece.

22 Nisan 2024 Pazartesi: Hafif yağmurlu, aralıklı güneşli, sıcaklık 19 derece.

23 Nisan 2024 Salı: Bulutlu, sıcaklık 21 derece.



İstanbul'da yaşanacak olan yağışlar öncesinde AKOM'dan uyarı geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, hava durumuna ilişkin önlemleri duyurdu. Yurdun batı bölgelerinde ve Ege'nin kıyı kesimlerinde yerel ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildiren meteoroloji yetkilileri, İstanbul'un da yağış beklenen kentler arasında olduğunu belirtti.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının düşeceği ve 16-18 derece aralığında seyredeceği, bahar değerlerinin gerçekleşeceği ifade edildi. İl genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı uyarısında bulunuldu.

İstanbul'da vatandaşlar, bu hava koşullarına uygun şekilde tedbir alarak dışarı çıkmaları gerektiğini unutmamalıdır. Güncel hava durumu bilgilerini takip etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.