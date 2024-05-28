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'Yavrularım aç' deyip intihar eden adamın 6 aracı olduğu ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Intihar, Kayıp Şahıs, Sincan, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da yaşayan Levent Ü. "7 çocuğum aç" deyip kendini bıçakla yaraladı. Hakkında mal varlığı soruşturması açılan adamın üstüne kayıtlı 6 aracın olduğu ve Sincan ilçesinden de devlet desteği aldığı ortaya çıktı. Adamın eşinin soruşturmanın ardından kaçtığı öğrenildi.

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nden yaşayan 39 yaşındaki Levent Ü., geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyip intihara kalkıştı. Üzerindeki tişörtü çıkaran Levent Ü., yanında bulunan bıçakla vücudunun çeşitli yerlerine zarar verdi.

Polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Ü., "Ben bu dünyada fazlayım" diyerek kollarına ve omuzlarına kesik attı. Polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sakinleştirilen Ü., gazetecilere açıklama yapmak şartıyla elindeki bıçağı polis teslim etti.

'YAVRULARIM AÇ'

İntihar etmeye kalkışan Levent Ü. gazetecilere yaptığı açıklamada, "7 çocuğum var. Ev tutsam kira ödeyemiyorum. Benim kimseye bir zararım yok. Çocuğum hep dışarıda mı yaşayacak? Derdime çare yok mu? Bu zamana kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Ben kötü bir adam değilim. Yavrularım aç ne yapayım?" ifadelerini kullandı.

'Yavrularım aç' deyip intihar eden adamın 6 aracı olduğu ortaya çıktı - 1. Resim

6 ARACI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İmaret Meydanı'nın yakınında bulunan Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelen Levent Ü.'nün ailesinden gerekli bilgileri aldı. Yardım işlemleri için devreye giren ekipler, Levent Ü.'nün eşini ve bir çocuğunu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürdü.

'Yavrularım aç' deyip intihar eden adamın 6 aracı olduğu ortaya çıktı - 2. Resim

EŞİ SORUŞTURMANIN ARDINDAN KAÇTI

Ekiplerin yardım için başlattığı çalışmalarda, Levent Ü.'nün üzerine kayıtlı 6 araç bulunduğu öğrenildi. Şahsın Ankara Sincan ilçesinin nüfusuna kayıtlı olduğu ve Sincan ilçesinden devlet desteği aldığı tespit edildi.

'Yavrularım aç' deyip intihar eden adamın 6 aracı olduğu ortaya çıktı - 3. Resim

Levent Ü.'nün Aile ve Sosyal Hizmetler’de bulunan eşinin ise yapılan mal varlığı soruşturmasının ardından binadan kaçtığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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