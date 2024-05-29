Yaz geliyor! Meteoroloji tarih verdi, sağanak yerini güneşe bırakacak

Türkiye'ye bahar gelmiyor! Başkent dahil pek çok ili sağanak vurdu

Türkiye'ye bahar gelmiyor! Başkent dahil pek çok ili sağanak vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; bugün Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde sağanak etkili olacak, sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde ise artan sıcaklıklarla birlikte yaz kendisini hissettirmeye başlayacak. İşte detaylar...

Meteoroloji 29 Mayıs 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak beklenen illeri belli oldu. Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun belli kesimlerinde bugün etkisini hissettirecek olan yağmur, hafta sonundan itibaren yerini güneşe bırakacak. Sıcaklıklar hafta boyunca kademeli olarak artacak, birçok bölgede etkisini hissettiren sağanağın ardından yaz havası gelecek. İşte günün tahminleri...

29 MAYIS 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya Kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir dışında), Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.



29 Mayıs 2024 MGM hava durumu tahmin haritası

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORDU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu