Yaz Kur'an Kursları başlıyor, tarihler belli oldu! İşte başvuru detayları...

Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaz Kur’an Kursları, bu yıl "Her Yaz Yeni Bir Heyecan Cami Çocuk ve Kur’an" ve "Yazımda Kur’an Var" sloganlarıyla 30 Haziran’da başlayacak.

30 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasında tek dönem halinde gerçekleştirilecek kurslar yaz aylarının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kurslarda Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler; İtikad, İbadet, Siyer ve Ahlak derslerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle çocuk ve gençlerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor.

Camiler, Kur’an Kursları ve müftülükler tarafından uygun görülen diğer mekanlarda 4-6 yaş grubu çocuklardan, 7-14 ve 15-22 yaş arası gençlere kadar çeşitli yaş guruplarına yönelik Kur’an eğitimleri düzenlenecek.

BAŞVURULAR İKİ ŞEKİLDE YAPILABİLİR

Müftülükler tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımlarda şu bilgiler yer aldı:

"4-6 yaş ve 7-14 yaş grubu öğrenciler için yarım gün ve tam gün; 10-18 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik ise gündüzlü ve yatılı kurslar imkanlar ölçüsünde gerçekleştirilecek.

Kurslara başvurular, 16 Haziran tarihinden itibaren cami ve Kur’an kurslarına yüz yüze ya da online olarak yapılabilecek.

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrenmek, dini bilgiyle buluşmak, cami ortamını yakından tanımak ve manevi gelişimlerini desteklemek için tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi Yaz Kur’an kurslarımıza bekliyoruz"