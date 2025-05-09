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Müezzin Kuran-ı Kerim okurken son nefesini verdi, cemaat gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Müezzin Kuran-ı Kerim okurken son nefesini verdi, cemaat gözyaşlarına boğuldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın Efeler ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ASTİS Camii’nde görevli müezzin Fahrettin Uçar, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Efeler ilçesinde Karacaahmet Türbe Camii Müezzin Kayyımı Fahrettin Uçar (57), görevlendirildiği ASTİS Camii’nde dün öğle namazını kıldırdıktan sonra imam odasında Kuran-ı Kerim okurken bir anda fenalaştı.

Yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri camiye geldi.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Uçar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uçar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Müezzin Kuran-ı Kerim okurken son nefesini verdi, cemaat gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Tepecik Camiinde, Cuma namazına müteakip Uçar’ın cenaze namazı İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırıldı.

Alınan helalliğin ardından Uçar, mahalle mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Müezzin Kuran-ı Kerim okurken son nefesini verdi, cemaat gözyaşlarına boğuldu - 2. Resim

Müezzin Kuran-ı Kerim okurken son nefesini verdi, cemaat gözyaşlarına boğuldu - 3. Resim

Müezzin Kuran-ı Kerim okurken son nefesini verdi, cemaat gözyaşlarına boğuldu - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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