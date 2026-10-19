Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentte babasının görev yaptığı dönemde kullandığı araç ile yollara çıktı. Babası merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun hatırasını yad eden Yazıcıoğlu, "Yarım kalan hikâyeyi tamamlamak için" notu ile aracın direksiyonuna geçtiğine ilişkin görüntüleri paylaştı. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasından kalan söz konusu aracı 46 yıl sonra bularak satın almıştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun Tokat’ta görev yaptığı dönemde kullandığı makam aracıyla yollara çıktığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ‘Efsane Vali’ olarak anılan babası Recep Yazıcıoğlu’nu, ondan hatıra kalan araçla hazırlanan kliple andı.

Yazıcıoğlu, babasının hatırasını yaşattı! ‘Efsane Vali’nin makam aracı yeniden yollarda

Siyah beyaz görüntülerden oluşan klipte, Yazıcıoğlu’nun 60 RY 001 plakalı Mitsubishi marka arazi aracını kullandığı anlar yer aldı. "Gidemediğiniz yer sizin değildir" sözüyle başlayan klipte, aracın ağaçlarla çevrili yollarda ve kırsal güzergâhlarda ilerlediği görüntülere yer verildi.

Yazıcıoğlu, babasının hatırasını yaşattı! ‘Efsane Vali’nin makam aracı yeniden yollarda

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Tanju Özcan yeniden hakim karşısında! Talebine mahkemeden ret

DİREKSİYONA KENDİSİ GEÇTİ

Araç içinden ve havadan yapılan çekimlerin kullanıldığı klipte Yazıcıoğlu, babasına ilişkin hatıralarını da paylaştı. Babasının kullandığı aracın direksiyonuna geçen Yazıcıoğlu’nun yolculuğuna, Tokat’ın doğa ve şehir manzaraları eşlik etti. Babasının hatırasını yaşatma mesajı veren Yazıcıoğlu’nun paylaşımında, "Yarım kalan hikâyeyi tamamlamak için" ifadesi kullanıldı.

YILLAR SONRA BULMUŞTU

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Recep Yazıcıoğlu’nun 1980’li yıllarda kullandığı beyaz makam aracını yıllar sonra bulup satın almıştı.

"ÖZEL PROGRAMLARDA MAKAM ARACI OLARAK KULLANACAĞIM"

Başkan Yazıcıoğlu, aracı resmi makam aracı olarak değil, özel günlerde babasını anmak için kullanacağını dile getirerek, "Bu aracı tamamlandığında Tokat’ta özel programlarda makam arabası olarak kullanacağım. Devlet bize imkân sağlıyor, biz de devletimize, milletimize feda olsun diyerek kendi imkânlarımızla bu emaneti yaşatıyoruz. Bu araç benden sonra evladıma kalacak inşallah" açıklamasında bulunmuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala