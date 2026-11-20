Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de Türkiye'nin dış politika önceliklerini açıkladı. AB ile ilişkilerde Gümrük Birliği, vize serbestisi, Made in EU girişimi ve savunma mekanizmalarına katılımı öne çıkaran Fidan, Sincar'daki PKK varlığına karşı atılacak adımlara bağlı olarak Başika'daki faaliyetlerin kademeli şekilde sonlandırılması konusunda Irak ile mutabakata varıldığını duyurdu. Fidan, Ukrayna'da diplomatik çözüm ve bölgesel ittifaklara ilişkin de önemli mesajlar verdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda Türkiye’nin dış politika önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AB ile ilişkilerin somut adımlarla ilerlemesi gerektiğini belirten Fidan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Türkiye’nin Made in EU girişimine dâhil edilmesi, Vize Serbestisi Diyaloğu’nun hızlandırılması ve AB’nin güvenlik-savunma mekanizmalarına katılım olmak üzere dört önceliği açıkladı. Türkiye’nin Avrupa güvenliği ile üretim ve tedarik zincirlerine katkısına dikkati çekerek savunma mekanizmalarında dışarıda bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Irak ile ilişkilere de değinen Fidan, Sincar’daki PKK varlığının tasfiyesine yönelik Irak Hükûmeti’nin adımlarından memnuniyet duyduklarını belirtti. Sincar’da atılacak somut adımlara paralel olarak Başika’daki faaliyetlerin kademeli şekilde sonlandırılması konusunda mutabakata varıldığını ifade etti.

Mekke İttifakı’nın kurumsallaşması için somut adımlar atıldığını kaydeden Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan’ın oluşturduğu Bölgesel Dörtlü (R4) ile İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya’dan oluşan E4 arasındaki diplomatik temaslara da değindi.

Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda diyaloğu önceleyen bir politika izlediklerini belirten Fidan, diğer aktörlerin de kalıcı çözümün diplomasi yoluyla bulunması gerektiği konusunda Türkiye ile aynı noktaya geldiğini gözlemlediklerini söyledi. Türkiye’nin bölgesel sahiplenmeye dayalı dış politikasının 2026 yılında küresel ölçekteki etkisini artırdığını ifade etti.

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