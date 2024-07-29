Yer: Ataşehir! E-5’in ortasında ürküten görüntü… Gören kameraya çekti

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Temmuz 2024 12:25 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 12:30 - Güncelleme:

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Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu’nda üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan ve yüzünde yaralar olduğu görülen bir şahıs kimseye aldırış etmeden metrelerce yürüdü. O anlara başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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