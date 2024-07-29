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Yer: Ataşehir! E-5’in ortasında ürküten görüntü… Gören kameraya çekti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu’nda üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan ve yüzünde yaralar olduğu görülen bir şahıs kimseye aldırış etmeden metrelerce yürüdü. O anlara başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Ataşehir’de ilginç anlar yaşandı. Üzerinde ameliyat önlüğü bulunan ve yüzü yalar içindeki bir şahıs, çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden ana yolda yürüdü. O anları görenler cep telefonuna sarıldı.

Yer: Ataşehir! E-5’in ortasında ürküten görüntü… Gören kameraya çekti - 1. Resim

E-5’TE ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY

Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan bir şahıs bir süre yolda yürüdü. Bu sırada arkadan gelen araç sürücüsü, şahsı uyarmak için kornaya bastı. 

YÜZÜ YARALI VE AMELİYAT ELBİSESİYLE…

Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs kornaya aldırış etmeden yürümeye devam etti. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. 

Yer: Ataşehir! E-5’in ortasında ürküten görüntü… Gören kameraya çekti - 2. Resim

İhbar üzerine olay ambulans sevk edildi. Şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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