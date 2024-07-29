Akıllara durgunluk veren olay! Tuvaletini yapan adamın boynuna 5 metrelik yılan dolandı

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin Kalpanyur bölgesinde bir adam, 5 metre uzunluğunda bir pitonun saldırısından kıl payı kurtuldu. Kameralara yansıyan dehşet verici olayda, açık bir arazide tuvaletini yapan adamın boynuna yılanın dolandığı açıkça görülüyor.

Kendisini ısıran yılanı, 2 kez ısırarak öldürdü! İşte ilk sözleri

Kendisini ısıran yılanı, 2 kez ısırarak öldürdü! İşte ilk sözleri

Hindistan’da korkutan bir olay yaşandı. Tuvaletini yapmak için ormanlık alana giden bir adam hayatının şokunu yaşadı. Ölümle burun buruna gelen adamı kurtarmak için yardıma gelenler, yılanı vura vura öldürdü.

Korkunç olayda, açık alanda tuvaletini yapan bir adama yılan yavaşça arkadan yaklaştı ve boynuna kuyruğunu doladı. Dehşete kapılan adam yardım için yalvarırken, zehirli pitonun çenesini kavramayı başardı.

YARDIMA GELENLER YILANI ÖLDÜRDÜ

Köylüler adamın çığlıkları duydu ve hemen olay yerine koştu. Onlar gelene kadar piton adamın etrafını sıkıca sarmıştı. Yardıma koşan köylüler hiç vakit kaybetmeden pitonu adamdan ayırmayı başardı. Hemen ardından pitonu balta, taş ve diğer keskin nesnelerle öldürdüler.

Çıkan haberlerde; pitonu öldüren kişiler hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmadı ve orman departmanı yetkilileri bir hayvanı, hayat kurtarmak için öldürmenin suç olmadığını belirtti.

The Indian Express'in aktardığı haberde orman korucusu Mahesh Chandra Kushwaha, şöyle konuştu:

"Piton boynuna dolandığı için adam nefes almakta zorlanıyordu. Böyle bir durumda bir hayvan bir kişi tarafından öldürülürse, ona karşı herhangi bir yasal işlem yapılmaz."

Paylaşıldıktan sonraki birkaç saat içinde video sosyal medya platformu X'te 1 milyondan fazla izlendi. Bir kullanıcı, "Sadece videoya bakarak bile çok korkuyorum. O zavallı adamın neler yaşadığını bilemiyorum" dedi.

Bir başkası ise “Her evde tuvalet bulunmasının bir diğer önemli nedeni de bu” yorumunda bulundu.