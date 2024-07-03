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Sürüngen avcısı olarak biliniyordu! Iğdır'da 'Yılan kartalı' görüntülendi

Düzenleyen: / Kaynak: AA
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Yaşam Haberleri  / AA

300’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Iğdır’da sürüngen avlayarak beslenen 'yılan kartalı' görüntülendi.

Coğrafi yapısı ve iklim şartlarından dolayı 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Iğdır’da yaz mevsiminde güneyden kuzeye göç eden birçok tür bulunuyor.

Bölgeye göç kapsamında gelen türler arasında, başta yılan olmak üzere sürüngen avlayarak beslenmesiyle bilinen ve kanat açıklığı 170 santimetreye kadar ulaşabilen yılan kartalı da bulunuyor.

Sürüngen avcısı olarak biliniyordu! Iğdır'da 'Yılan kartalı' görüntülendi - 1. Resim

ÇORAK ARAZİDE GÖRÜNTÜLENDİ

Ovalar, taşlık dağ etekleri ve yarı çöllerde yaşayan yılan kartalı, Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki çorak arazide görüntülendi.

Sürüngen avcısı olarak biliniyordu! Iğdır'da 'Yılan kartalı' görüntülendi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: AA
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