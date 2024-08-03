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Yer: Tekirdağ! Ağabeyini direksiyon başında vurdu! Kaçarken yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yer: Tekirdağ! Ağabeyini direksiyon başında vurdu! Kaçarken yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayrampaşa'da alacak verecek meselesinden aralarında husumet bulunan Raif Tamer, uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabeyi Rahmi Tamer'i direksiyon başındayken silahla vurup yaraladı. Saldırgan kardeş, Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Tekirdağ'da yakalandı.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kardeşler Rahmi Tamer (43) ile Raif Tamer (40) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

AĞABEYİNİN ARACINA KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Raif Tamer, bu sabah saatlerinde uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabeyi Rahmi Tamer'in kullandığı otobüsün önünü kesti. Raif Tamer belinden çıkardığı silahı ağabeyi Rahmi Tamer'e doğru ateş açtı. Araca kurşun yağdıran kardeş, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yer: Tekirdağ! Ağabeyini direksiyon başında vurdu! Kaçarken yakalandı - 1. Resim

SİLAH SESLERİ MAHALLELİYİ AYAĞA KALDIRDI

Silah seslerinin duyulması üzerine panik yaşayan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen sağlık ekipleri ağabey Rahmi Tamer'e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Yer: Tekirdağ! Ağabeyini direksiyon başında vurdu! Kaçarken yakalandı - 2. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Hastanede tedavisi devam eden Rahmi Tamer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ağabeyini vurduktan sonra kaçan kardeş Rahmi Tamer ise önce Tekirdağ'a oradan da Bulgaristan'a kaçmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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