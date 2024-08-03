Bursa’da komşu dehşeti: 2 kişiyi acımadan yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 şahıs site bahçesinde alkol alan 2 kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle Karanfil Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Muhammed A.(50), iddiaya göre site bahçesinde alkol alan komşuları Asım B.(23) ve Tofik B.'yi (49) uyardı. O sırada şahıslar arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Muhammed A. Elindeki bıçakla komşuları Asım B.(23) ve Tofik B.'yi (49) bıçakla yaraladı. Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.