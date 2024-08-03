Çekiçli saldırıya uğrayan Nakşiye Duran’dan 17 gün sonra acı haber

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evlerine gelen televizyon tamircisi tarafından çekiçli saldırıya uğrayan Nakşiye Duran, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra öldü.

Uğradığı çekiçli saldırıda ağır yaralanan Nakşiye Duran, hayatını kaybetti. Duran’ın vefatı yakınlarını hüzne boğdu.

Korkunç olay, 16 Temmuz Kardeşköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, televizyon tamirciliği yapan M.G. isimli şahıs Hulusi Duran'ın (65) evine gitti. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EV SAHİBİ VE EŞİNE ÇEKİÇLE VURDU

Gözü dönen televizyon tamircisi M.G. yanında bulundurduğu çekiçle önce ev sahibi Hulusi Duran'ın kafasına ve göğsüne vururken daha sonra Duran'ın eşi Nakiye Duran (60) ile kızı H.G. (37) ve torunu B.G.’nin (6) de başına vurarak yaraladı. Evden gelen sesleri duyarak Duran ailesinin evine giden komşular şoke oldu.

EVİN DIŞINDA YAKALANDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi televizyon tamircisi M.G., Duran'ın komşuları tarafından evin dışında yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekiplerine teslim edilen M.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek eve girdiğinde aile bireylerini yatar vaziyette gördüğünü öne süren M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nakşiye Duran olaydan 17 gün sonra doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.