Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 65 yeni Mobil Göç Noktası aracı daha hizmete girdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "İstanbul'da 65 yeni Mobil Göç Noktası aracını daha hizmete alıyoruz. 192 bin 934 yabancının kontrollerini yaptık. 56 bin 620 yabancı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderilme Merkezine sevk edildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 65 yeni göç noktası aracının faaliyete başladığını duyurdu. Yerlikaya düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda da bulundu.

"İSTANBUL'DA YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI 80 BİN"

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları: “İstanbul’da 1 Haziran 2023 - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 493 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 798 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunların 201’i tutuklandı. 103’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 80 bin.

"MOBİL GÖÇ ARAÇLARININ SAYISI 105'E ULAŞTI"

Turistleri rahatsız etmeden düzensiz göçmeni tespit ediyoruz. Mobil Göç Uygulamasına 2023'te başladık. Başarılı olunca 1 Aralık itibarıyla Mobil göç araçlarını 30 ilde faaliyete geçirdik. İstanbul'da bugün hizmete aldığımız araçlarla 105'e ulaştı. Düzensiz göçle mücadelede bu araçların nasıl katkısı oldu diye sorarsanız. 19 Temmuz'dan bugüne kadar sadece 192 bin 234 yabancının kontrollerini yaptık. 56 bin 100 yabancı sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine gönderildi.

"56 BİN YABANCI SINIR DIŞI EDİLECEK"

19 Temmuz’dan bugüne kadar sadece İstanbul’da mobil göç noktalarımızda 192 bin 934 yabancının kontrollerini yaptık. 56 bin 620 yabancı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderilme Merkezine sevk edildi."