Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 65 yeni Mobil Göç Noktası aracı daha hizmete girdi

    Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 65 yeni Mobil Göç Noktası aracı daha hizmete girdi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Yerlikaya duyurdu! İstanbul&#039;da 65 yeni Mobil Göç Noktası aracı daha hizmete girdi
    Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı, Düzensiz Göç, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "İstanbul'da 65 yeni Mobil Göç Noktası aracını daha hizmete alıyoruz. 192 bin 934 yabancının kontrollerini yaptık. 56 bin 620 yabancı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderilme Merkezine sevk edildi" dedi.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 65 yeni göç noktası aracının faaliyete başladığını duyurdu. Yerlikaya düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda da bulundu.

    "İSTANBUL'DA YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI 80 BİN"

    Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları: “İstanbul’da 1 Haziran 2023 - 23 Şubat 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 493 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 798 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunların 201’i tutuklandı. 103’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde İstanbul’da yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 80 bin.

    "MOBİL GÖÇ ARAÇLARININ SAYISI 105'E ULAŞTI"

    Turistleri rahatsız etmeden düzensiz göçmeni tespit ediyoruz. Mobil Göç Uygulamasına 2023'te başladık. Başarılı olunca 1 Aralık itibarıyla Mobil göç araçlarını 30 ilde faaliyete geçirdik. İstanbul'da bugün hizmete aldığımız araçlarla 105'e ulaştı. Düzensiz göçle mücadelede bu araçların nasıl katkısı oldu diye sorarsanız. 19 Temmuz'dan bugüne kadar sadece 192 bin 234 yabancının kontrollerini yaptık. 56 bin 100 yabancı sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine gönderildi.

    "56 BİN YABANCI SINIR DIŞI EDİLECEK"

    19 Temmuz’dan bugüne kadar sadece İstanbul’da mobil göç noktalarımızda 192 bin 934 yabancının kontrollerini yaptık. 56 bin 620 yabancı sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderilme Merkezine sevk edildi."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı - Gündemİstanbul'un risk raporu! 7 ilçe için kırmızı alarmYunan profesör 'İstanbul'da büyük bir deprem kesin' diyerek büyüklüğünü açıkladı - Gündemİstanbul için 7.5 uyarısıBoşandığı karısının iş yerini basıp dehşet saçtı - GündemBoşandığı karısının iş yerini basıp dehşet saçtıTUSAŞ yeni görüntüleri paylaştı! KAAN'ı bir de kendi sesinden dinleyin - GündemKAAN'ı bir de kendi sesinden dinleyinİkinci 'taksimetre krizi': Müşterileri otoyolda indirecekti, 'kayıt' korkusu geri vites yaptırdı - Gündem'Hapis' korkusu geri vites yaptırdıAdana'nın 75 yıllık simgesi yıkılıyor! Çalışmalar başladı - GündemAdana'nın 75 yıllık simgesi yıkılıyorİstanbul'da korku dolu anlar! Denetime takılan şahıslar, polise ateş açtı - GündemDenetime takılan şahıslar, polise ateş açtı
    Sonraki Haber Yükleniyor...