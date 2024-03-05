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Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: İstanbul'da maganda gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da havaya ateş açan şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada yer alan ve 'asker eğlencesi' adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz."

Yerlikaya, şüpheliyi yakalayıp adalete teslim eden polisleri tebrik etti.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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