'Yeşil vatan kahramanları' görevde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 karar aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son tarım şurasında yeşil vatanın tüm yönleriyle muhafaza edilip zenginleştirilmesini hedefleyen 5 karar aldık. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu kararları çok yakın bir zamanda eylem planına dönüştürecek ve her birini uygulamaya alacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında açıklamalarda bulundu.

İnsanlık olarak giderek daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Erdoğan, "Orman varlığımız tehdit ve tehlike altında. Doğal kaynaklar üstünde baskı artıyor." dedi.

"Son tarım şurasında yeşil vatanın tüm yönleriyle muhafaza edilip zenginleştirilmesini hedefleyen 5 karar aldık." diyen Erdoğan, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bu kararları çok yakın bir zamanda eylem planına dönüştürecek ve inşallah her birini uygulamaya alacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İnsanlık olarak giderek daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Orman varlığımız tehdit ve tehlike altında. Doğal kaynaklar üstünde baskı artıyor. Hava sıcaklığı yüksekse, nem oranı düşükse, hava rüzgarlıysa, açık havada ateş yakılmaması hayati önemde.

2002'de 20 milyon olan orman varlığımızı 23,4 milyon hektara ulaştırdık. Milyonlarca insanımızın fidan dikmesini sağladık. Yangında zarar gören yerlerin ağaçlandırılmasını mutlaka yapıyoruz. Yangın felaketi sonrasında dolaşıma giren birçok fotoğraf dezenformasyona yönelik propagandadır.

Köyünde kalarak üretmek, toprağına sahip çıkmak isteyen her vatandaşımızın yanında olduk. Son 21 yılda orman köylerinde yaşayan ailelere 35 milyar büyüklüğünde kredi ve hibe desteği sağladık. Bu yıl 12 bin ailemize 2,6 milyar lira tutarında katkı veriyoruz.

"5 KARAR ALDIK"

Son tarım şurasında yeşil vatanın tüm yönleriyle muhafaza edilip zenginleştirilmesini hedefleyen 5 karar aldık. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu kararları çok yakın bir zamanda eylem planına dönüştürecek ve inşallah her birini uygulamaya alacak.

Son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler katettik. Ekipmanlarımızla, hava ve kara gücümüzle bu alanda büyük başarılara imza attık. 2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitemizi bugün itibarıyla toplam 438 tona yükselttik. Bu yıl 1 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde 1600 noktada kara araçlarımızı, 58 noktada ise hava araçlarımızı konuşlandırmaya başladık. 2002 yılında yalnızca 637 arazöz ve su ikmal aracımız vardı. Bugün bu araçlarımızın sayısını 1786'ya çıkardık.

"2742 İLK MÜDAHALE ARACI MEVCUT"

Göreve geldiğimizde envanterimize kayıtlı ilk müdahale aracı yoktu. Bugün filomuzdaki 2742 ilk müdahale aracıyla orman kahramanlarımız yangınlara çok kısa sürede müdahale edebiliyor. Yangın vakalarında hava araçlarımızın daha hızlı su alabilmesi için tam 4796 yangın gölet ve havuzu inşa ettik.

Milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz yeşil vatanımız için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ağaçlarımızı korumak, ormanlarımızı yaşatmak, gelecek kuşaklara nefes alan bir Türkiye bırakmak için aralıksız çalışmayı sürdüreceğiz."