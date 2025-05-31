Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde konuşuyor.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Türkiye Gençlik Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstanbul'da sizlerle olmanın memnuniyetini duyuyorum. Platformumuzu gençlerin aile algısı, evlilik kurumuna bakışlarını içeren araştırması dolayısıyla tebrik ediyorum. Ahde vefanız için azminiz için bilginizle ferasetli duruşunuzla bu ülkeye sahip çıktığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Biz büyük davaların ve büyük ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız biz yan yana yürüyen yol arkadaşlarıyız. Hedeflerimize sizlerle birlikte ilerleyeceğiz. Barışın huzurun refahın hüküm sürdüğü bölgesine ve dünyaya yön veren Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. Bizi köken kimlik ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat birlik olmuş, tek millet olmuş terörsüz Türkiye'yi inşa etmeyi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Şehitler emaneti bu aziz vatanı omuz omuza sizlerle birlikte ihya edeceğiz.

Önceki gün İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü idrak ettik. Tüm ihtişamıyla o muzaffet iklimi miletimizle birlikte yeniden teneffüs ettik.