Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bıçaklanarak öldürüldü! "Taciz etti, tartıştık"

Fatma Girik, Tarık Akan ve Ahu Tuğba gibi sanatçılarla filmleri olan Mehmet Serdar Sulukahya (60), dün gece sosyal medyadan tanıştığı kadın tarafından Beşiktaş'taki evinde bıçaklandı. Olay yerinden kaçan Fatma P. (20), polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki ilk beyanında, "Beni taciz etmeye kalktı" dediği iddia edildi.

Eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, uzun süredir Hollanda'da yaşıyordu. 60 yaşındaki adam, arada İstanbul'a gelip, Beşiktaş'ta bulunan evinde kalıyordu. Sulukahya, geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 yaşındaki Fatma G.'yi evine davet etti. Eve gelen kadın ile eski oyuncuyu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

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BIÇAKLADI, OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sabah gazetesinin haberine göre; kavga sırasında Fatma G., Sulukahya'yı bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Mehmet Serdar Sulukahya, sürünerek alt kat komşusuna gidip yardım istedi. Hastaneye kaldırılan eski oyuncu, yoğun bakıma alındı. Sulukahya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ASAYİŞ POLİSİ YALALADI

Kaçan şüpheli, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinde gözaltına alındı. Fatma P.'nin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TACİZ İDDİASI

Şüpheli Fatma P.'nin, emniyetteki ilk beyanında, "Beni taciz etmeye kalktı, tartıştık" dediği öne sürüldü.