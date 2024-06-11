Yeşilçam'ın usta ismi Murat Soydan hayatını kaybetti
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Türk sinemasının usta ismi Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sanatçının kızı Mehveş Tercan sosyal medya hesabından duyurdu.
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti.
Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan duyurdu;
"Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun."
BAKAN ERSOY'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeşilçam sanatçısı Murat Soydan'ın vefatı nedeniyle baş sağlığı mesajı yayımladı. Ersoy, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Sinemamızın değerli ismi Murat Soydan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Türk sinemasına yaptığı katkılar ve canlandırdığı karakterlerle hafızalarımızda daima yaşayacak Soydan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
MURAT SOYDAN KİMDİR?
Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de okudu. Üniversite için İstanbul’a geldi. İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi.
1966 yılında “Perde” mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.
Sanat hayatına sinemada 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başlayan Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı.
Dizi filmlerde de oynayan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le baş rolü paylaşmıştı. Murat Soydan, 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2016 – Girdap (TV Dizisi)
2015 – Yağmurlu Gecede Gülperi (Sinema Filmi)
2014 – 2015 – O Hayat Benim (TV Dizisi)
2014 - Başkanın Kızı (Video)
2013 – Qüfür (Sinema Filmi)
2012 – İstanbul Hatırası (TV Dizisi)
2012 – Kral Yolu – Olba Krallığı (Sinema Filmi)
2012 – Görev (Sinema Filmi)
2011 – Farklı Boyut (TV Dizisi)
2011 – Ağlama Ne Olur (TV Filmi)2011
2010 – Nene Hatun (Sinema Filmi)
2009 – Ayrılık (TV Dizisi)
2008 – Para=Dolar
2008 – Kırmızı Işık (TV Dizisi)
2008 – Dur Yolcu (TV Dizisi)
2008 – Bir Tutam Yaşam (Sinema Filmi)
2007 – Kan Damlaları
2007 – Vatan Sağolsun
2007 – Avrupalı
2007 – Oğlum İçin
2007 – Sinekli Bakkal
2006 – Karagöz ve Hacivat
2006 – Silahların Gölgesinde
2006 – Taşa Yazılan Aşk
2005 – Asiye
2005 – Asiye ile Nazım
2005 – Akşemsettin
2005 – Babam Geri Döndü
2005 – Alaturka
2005 – Acı Hayat
2004 – Tohum
2004 – Şeytan Sofrası (TV Dizisi)
2004 – Derbent Deresi
2004 – Dudaktan Kalbe
2003 – Umutların Ötesi
2002 – Sensiz Yaşanmaz
2002 – Seni Yaşatacağım
2001 – Yeni Hayat
2001 – Güz Gülleri
2001 – Nasibim
2000 – Tutku Suçları
2000 – Sigortamı Attırma (TV Filmi)
2000 – Ruhların Cinayeti
2000 – Dönüşü Olmayan Yol
2000 – Biri Yer Biri Bakar
2000 – Kızım ve Ben
1999 – Gece Şahinleri
1999 – Artık Dün Yok
1999 – Gölgeler Silinirken
1999 – Şampiyon
1998 – Merhaba Hüzün
1998 – Sibel
1998 – Marziye
1998 – Cinayet Var
1997 – Canısı (2)
1997 – Oyun Bitti
1997 – Baharın Son Günleri
1997 – Canısı
1996 – Bodyguard
1996 – Acı Ve Tatlı Günler
1996 – Gerçeğe Dönüş
1996 – Karanlıkta Gözlerime Bak
1996 – Zehirli Çiçek
1996 – Ekmek
1995 – Düğüm
1995 – Yahya Kaptan
1995 – Yaman Gazeteci
1995 – Afilli Kemal
1995 – Analar Ölmez
1995 – Aşkın Gücü
1995 – Kader
1995 – Issızlığın Ortasında
1994 – Zor Görev
1994 – İkimiz de Sevmiştik
1994 – Öfke
1994 – Şöhretin Bedeli
1994 – Deliler Kudurunca
1994 – Afacan Tatlı Bela
1994 – Ateş Sönüyor
1994 – Bir Kral
1994 – Dönüş
1994 – İki Küçük Yaramaz
1993 – Emekli
1993 – Behlül-i Dana Hz (TV Filmi) (1993)
1993 – Ali Semerkandi Hz. / Niyet Hayır, Akıbet Hayır (1993)
1993 – Güneşi Uyandırmadan
1993 – Onu Beklerken
1993 – Yalan Yıllar
1993 – Kederli Yıllar
1993 – Gecem Ve Gündüzüm
1993 – Al Dudaklım
1993 – Lekeli Melek
1993 – Yabancı
1992 – Ben Anayım
1992 – Çıldırtan Özlem
1992 – Mailoğlu
1992 – Zor Görev
1991 – Sonsuza Yürümek
1991 – Git Gidebilirsen
1991 – Geçmişe Açılan Pencere
1991 – Siyabend-ü Xece
1990 – Yalnız Değilsiniz
1990 – Almanya Macerası
1990 – Dünya Boştur
1990 – Afacan Ateş Parçası
1990 – Dertler İnsanı
1989 – Vahşi Ve Güzel
1989 – Zulüm Treni
1989 – Oyunun Sonu
1989 – Hep Ezildim
1988 – Bebek Yüzlü
1988 – İki Zarf Bir Hayat
1988 – Kırmızı Gece
1988 – Babam Ve Ben
1988 – Bana Allah Acısın
1988 – Ümitler Kırılırsa
1988 – Toprağın Gücü
1988 – Reis Bey
1987 – Günah Olmasa
1987 – Yıllar
1987 – Çember
1986 – Hayat Kadını
1986 – Sıcak Geceler
1986 – Allah Şahidim Olsun
1986 – Ana Kucağı
1986 – Erkek Milleti
1984 – Aşkım Günahımdır
1984 – Balayı
1984 – Kızgın Güneş
1984 – Sev Ölesiye
1983 – Küçük Eller
1983 – Vatan Kucağında
1978 – Sabır Taşı
1976 – Adalı Kız
1975 – Kadınlar Hayır Derse
1974 – Diriliş
1974 – Mağlup Edilemeyenler
1973 – Dert Bende
1973 – İki Süngü Arasında
1973 – Kurt Dölü
1973 – Pembe Dünya
1973 – Siyah Gelinlik
1972 – Vahşi Bir Kız Sevdim
1972 – Gönül Oyunu
1972 – Kahpe Tuzağı
1972 – Ölümle Sevişenler
1972 – Zulüm
1972 – Asi Gençler
1972 – Gümüş Gerdanlık
1972 – Falcı
1972 – Afacan Harika Çocuk
1972 – Evlat
1971 – Altın mı Aşk mı
1971 – Çapkın Ve İnsafsız
1971 – Geldi Sevdi Vurdu
1971 – Şahinler Diyarı
1971 – Yaban Ali
1971 – Aşkımı Kanla Yazdım
1971 – Ah Bir Zengin Olsam
1971 – Büyük Acı
1971 – Sevmek Ve Ölmek Zamanı
1970 – Eyvah
1970 – Saadet Güneşi
1970 – Altın Tabancalı Adam
1970 – Beleşçi Murat
1970 – Kan Kusturacağım
1970 – Kralların Öfkesi
1970 – Ölüm Fermanı
1970 – Son Söz Benim
1970 – Yaşamak İçin
1970 – Buğulu Gözler
1970 – Bülbül Yuvası
1970 – Ölüm Emri
1970 – Tehlikeli Oyun
1969 – Kızıl Vazo
1969 – Aşk Bu Değil
1969 – Ümit Dünyası
1969 – Yarın Başka Bir Gündür
1969 – Kölen Olayım
1969 – Devlerin Öcü
1969 – İntikam Yemini
1969 – Izdırap Şarkısı
1969 – Kadere Boyun Eğdiler
1969 – Nisan Yağmuru
1969 – Ömercik Babasının Oğlu
1969 – Kaderimsin
1969 – Sana Dönmeyeceğim
1968 – Ayşem
1968 – Ağla Gözlerim
1968 – Dağları Bekleyen Kız
1968 – İstanbul’u Sevmiyorum
1968 – Abbase Sultan
1968 – Yalan Yıllar
1968 – Vahşi Bir Erkek Sevdim
1968 – Dünyanın En Güzel Kadını
1968 – Kara Gözlüm Efkarlanma
1968 – Şeyh Ahmet Şeyhin Oğlu
1968 – Sevmekten Korkuyorum
1968 – Kahveci Güzeli
1968 – Cemile
1967 – Şaşkın Hafiye Killing’e Karşı
1967 – Tapılacak Kadın
1967 – Şeyh Şamil
1967 – Bir Dağ Masalı
1967 – Ayrılık Olmasaydı
1966 – Kolsuz Kahraman