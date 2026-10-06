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“Yıkamacılar” silahlı suç örgütüne yönelik operasyon

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Adana merkezli 11 ilde Yıkamacılar suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah, tüfek ve birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, liderliğini Tolga Hoşgökdelen’in yaptığı değerlendirilen “Yıkamacılar” Silahlı Suç Örgütüne yönelik 16 ay boyunca yürütülen planlı/projeli soruşturma kapsamında, 6 Ekim 2026 günü saat 05.30’da Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

120 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Operasyon kapsamında; Adana’da 98 ikamet ve 8 iş yeri olmak üzere 106 adres ile Mersin, Antalya, İstanbul, İzmir, Düzce, Balıkesir, Karabük, Bolu, Sakarya ve Afyonkarahisar’daki adresler dahil toplam 120 adreste, 117 şüphelinin yakalanmasına yönelik arama ve gözaltı işlemleri yapılmıştır.

“Yıkamacılar” silahlı suç örgütüne yönelik operasyon
Başlık Resmi“Yıkamacılar” silahlı suç örgütüne yönelik operasyon

Soruşturma kapsamında şüphelilerin;

• Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
• Kasten öldürmeye teşebbüs,
• Kasten yaralama,
• Örgüte finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti yapma,
• Silahlı tehdit,
• Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,
• 6136 sayılı Kanun’a muhalefet,
• Mala zarar verme,
• Nitelikli yağma,
• Özel hayatın gizliliğini ihlal,
• Görevli memura direnme suçları kapsamında toplam 32 ayrı olaya karıştıkları yönünde tespitlerde bulunuldu.

102 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takip, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, mobil yer tespiti, tanık beyanları, dijital ve görüntü incelemeleri, cezaevi görüşme kayıtları, sosyal medya araştırmaları ile MASAK verileri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon sonucunda 102 şüpheli gözaltına alınmıştır.

“Yıkamacılar” silahlı suç örgütüne yönelik operasyon
Başlık Resmi“Yıkamacılar” silahlı suç örgütüne yönelik operasyon

ONLARCA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda; 14 ruhsatsız tabanca, 14 şarjör, 379 tabanca fişeği, 4 ruhsatsız tüfek, 23 kartuş, 390 kök kenevir bitkisi, 1.403 uyuşturucu hap, 479,67 gram esrar, 1,29 gram kokain, 347,3 gram sentetik kannabinoid, 3,2 gram A.M. maddesi, 234,5 gram aseton, 75 küçük kilitli poşet, 2 esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 3 çelik yelek ve 1 kasatura ele geçirilmiştir.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında da eş zamanlı mali çalışma yürütülmüş; piyasa değeri yaklaşık 20 milyon 500 bin TL olan 2 gayrimenkul ile 7 milyon 275 bin TL değerindeki 12 araca el konulması talep edilmiştir.

Ayrıca, örgüt adına paylaşım yapıldığı tespit edilen 31 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi için ilgili mercilere başvuruda bulunulmuştur. Soruşturma, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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