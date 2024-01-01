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    Yılbaşı gecesi kırdığı silecek ve aynalarla meydan dayağı yedi

    Antalya’da yılbaşı gecesi sokakta bir kişinin araçların aynasını ve sileceklerini kırdığını gören mahalleli, şahsı kırdığı sileceklerle dövdü. Şüpheli etkisiz hale getirdikten sonra polis ekipleri çağrıldı.

    Yılbaşı gecesi kırdığı silecek ve aynalarla meydan dayağı yedi
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre; gece yılbaşı kutlamaları için balkona çıkan vatandaşlar sokakta park halindeki arabalara bir kişinin zarar verdiğini gördü.

    ÖNCE TARTIŞMA SONRA KAVGA

    Araçların aynalarını ve sileceklerini kıran şüpheli vatandaşların uyarılarını dinlemeden araçlara zarar verdi. Şahsın otomobillerin aynalarını ve sileceklerini kırdığı görüldü. Bunun üzerine dışarı çıkan vatandaşlarla genç arasında önce tartışma çıktı. Kendisine müdahale etmeye çalışanlara da saldıran şüpheli vatandaşlar tarafından, kırılan arabanın sileceğiyle dövülerek etkisiz hale getirildi. Şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AntalyaKavga
    Haberler > Gündem > Yılbaşı gecesi kırdığı silecek ve aynalarla meydan dayağı yedi
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