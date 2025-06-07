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Yine Yunan adalarına hücum ettiler! Tatilciler Ayvalık’tan Midilli’ye akın etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yine Yunan adalarına hücum ettiler! Tatilciler Ayvalık’tan Midilli’ye akın etti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Kapıda vize” Egeli tatilcilere yarıyor. Kurban Bayramı’nı Midilli ve diğer Yunan adalarında geçirmek isteyenler hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini Yunanistan’ın Midilli adasında geçirmek isteyen tatilciler, dün sabah erken saatlerde Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.

İşlemlerin ardından feribotlarla Midilli’ye geçmeye başladılar. Ancak önceki yıllara kıyasla bu yıl geçişlerde yüzde 30-40 oranında azalma yaşandığı bildirildi.

Yine Yunan adalarına hücum ettiler! Tatilciler Ayvalık’tan Midilli’ye akın etti - 1. Resim

Ayvalık-Midilli hattında çalışan bir firmanın rehberi Nevzat Turhan ise “Yemeklerin damak tadı, kültürün bize yakın olması ilgiyi artırıyor. Kapı vizesi sayesinde insanlar Avrupa’ya komşuya gider gibi geçiyor” şeklinde konuştu.

Yine Yunan adalarına hücum ettiler! Tatilciler Ayvalık’tan Midilli’ye akın etti - 2. Resim

Firma sahibi Ali Jale de “Bugün yaklaşık 1.200 kişi geçiş yapacak. Bayram boyunca toplamda 2.500 kişi olur. İlk periyotta altı gemi kalkacak, ara seferler de olacak. Yaz sezonunda da yoğunluğun süreceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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