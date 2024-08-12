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Yol verme kavgası dehşeti! Servis şoförüne tekme ve yumruklarla saldırdılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bağcılar'da yol verme kavgasında korku dolu anlar yaşandı. Bir aracın içinden inen şahıslar, servis şoförüne küfürler savurup tekme ve yumruklarla saldırdı.

Dün sabah saatlerinde Bağcılar'da edinilen bilgiye göre 34 LCD 616 plakalı servis aracı, 34 KPJ 748 plakalı otomobil sürücüsü ile yol verme tartışması yaşadı.

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeden gözü dönen içlerinde bir kadının da bulunduğu araç sürücüsü ve içindekiler, araçtan inerek servis şoförüne saldırdı. Tekme ve yumruklarla şoföre saldıran şahıslar, küfürler savurarak etrafı savaş alanına çevirdi. Kavgaya tepki gösteren vatandaşlara da küfürler yağdıran şahıslar, daha sonra araçlarına binerek mahalleden uzaklaştı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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