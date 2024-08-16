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Yozgat’ta korkunç olay: 17 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki çocuğu öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yozgat’ta korkunç olay: 17 yaşındaki çocuk 14 yaşındaki çocuğu öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 kişi 14 yaşındaki Furkan Ünal’ın bıçaklı saldırısına uğradı. Feci olayda 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Salih Paşa Camii önünde meydana geldi. 

BIÇAKLA YARALADI

İddiaya göre 17 yaşındaki Z.Y., sohbet ettiği 14 yaşındaki Furkan Ünal ve E.G.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan Z.Y.'yi yakalamak isteyen M.L. (61) de şüphelinin bıçak darbesine maruz kalarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Merkezi ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ünal, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Furkan Ünal hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüphelinin ise alkollü olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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