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Tartışma kavgaya dönüştü, ağabeyini kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da iki kardeş, hazine arazisi için tartıştı. Ağabeyini kurşun yağmuruna tutan küçük kardeş kayıplara karıştı. Tam 14 mermi isabet eden ağabey olay yerinde hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki inşaat işçisi Yılmaz D. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giderek aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan kardeşi Mehmet D. ile görüştü. İki kardeş arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

AĞABEYİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

İddiaya göre, kavga sırasında Mehmet D. tartıştığı ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu. Toplam 14 merminin isabet ettiği ağabey olay yerinde hayatını kaybederken, küçük kardeş ise kaçarak kayıplara karıştı.

Mahalleye giden jandarma ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, kardeşlerin paylaşamadıkları için kavga ettiği arazinin ise hazine arazisi olduğu öğrenildi.

Yılmaz D.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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