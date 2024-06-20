Yüksekova'da feci olay! Biri kadın diğeri erkek 2 ceset bulundu

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Haziran 2024 13:25 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 13:33 - Güncelleme:

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Hakkari'de bir evde yükselen silah sesleri sonrası bölgeye giden ekipler Fatma Bezen ve Muhammet Uzun'un cansız bedenleri ile karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada Uzun'un kadını öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi.