Yüksekova'da feci olay! Biri kadın diğeri erkek 2 ceset bulundu
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hakkari'de bir evde yükselen silah sesleri sonrası bölgeye giden ekipler Fatma Bezen ve Muhammet Uzun'un cansız bedenleri ile karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada Uzun'un kadını öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi.
Korkunç olay Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana geldi. İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir evde silah sesleri yükseldi.
Silah sesleri üzerine bölgeye giden polis ekipleri; Fatma Bezen ve Muhammet Uzun'un cesediyle karşılaştı.
BİRİ KONYALI DİĞERİ ANKARALI
Bezen'in Konya, Uzun'un ise Ankaralı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
OLAYIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
İddiaya göre ikili arasında yaşanan kavganın ardından Bezen'i silahla öldüren Uzun'un daha sonra aynı silahla intihar ettiği belirtildi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı