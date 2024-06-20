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Yüksekova'da feci olay! Biri kadın diğeri erkek 2 ceset bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yüksekova&#039;da feci olay! Biri kadın diğeri erkek 2 ceset bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'de bir evde yükselen silah sesleri sonrası bölgeye giden ekipler Fatma Bezen ve Muhammet Uzun'un cansız bedenleri ile karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada Uzun'un kadını öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi. 

Korkunç olay Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana geldi. İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir evde silah sesleri yükseldi. 

Silah sesleri üzerine bölgeye giden polis ekipleri; Fatma Bezen ve Muhammet Uzun'un cesediyle karşılaştı.

Yüksekova'da feci olay! Biri kadın diğeri erkek 2 ceset bulundu - 1. Resim

BİRİ KONYALI DİĞERİ ANKARALI

Bezen'in Konya, Uzun'un ise Ankaralı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Yüksekova'da feci olay! Biri kadın diğeri erkek 2 ceset bulundu - 2. Resim

OLAYIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre ikili arasında yaşanan kavganın ardından Bezen'i silahla öldüren Uzun'un daha sonra aynı silahla intihar ettiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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