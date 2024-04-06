Yunan adalarına vize kolaylığı sevindirmişti! Bir de hizmet bedeli çıktı

Belirli Yunan adalarında Türk vatandaşlarına kapıda vize uygulaması başlarken, konuyla ilgili yeni bir detay çıktı. 60 euro vize ücretinin yanı sıra feribot firmalarının ve Yunan gümrük tarafının yolculardan ekstra ücret istediği öğrenildi.

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için ekspres vize uygulamasına başladığı, diğer 5 ada için de uygulamanın yakın zamanda başlatılacağı bildirildi.

ANLAŞMA KAPSAMIDAKİ ADALAR

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarına bazı Ege adalarını ziyaret etmek için ekspres vize verilmesine ilişkin uygulama İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adaları için 30 Mart itibarıyla başlatıldı.

Programa dahil edilecek diğer 5 ada İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) için uygulama ise yakın zamanda başlatılacak.

VİZE ÜCRETİ 60 EURO

Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin kendilerinden istenen evrakları, başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor. Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize verilecek. Adalar için alınacak ekspres vizeler sadece bu adalar için geçerli olacak ve Yunanistan'ın başka bir bölgesine geçişte kullanılamayacak. Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti ise 60 euro olacak.

EKSTA ÜCRET TALEP EDİLİYOR

Ancak Hürriyet'in haberine göre Yunan adalarına kapıda vize uygulaması tatsız başladı. Çünkü vize ücretinin yanı sıra feribot firmaları da Yunan gümrük tarafı da yolculardan ekstra ücret istiyor. Bazısı 20 euro bazısı 30 euro talep ederken Ayvalık’taki bir feribot firması, “10 eurosunu biz 10 eurosunu da Midilli tarafı alıyor” savunması yapıyor.