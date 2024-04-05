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Yunanistan Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasını genişleterek 5 yeni adayı daha programa dahil edeceğini duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yunanistan Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasını genişleterek 5 yeni adayı daha programa dahil edeceğini duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayram tatilinin ve yaz aylarının da yaklaşması ile beraber ''Yunanistan kapıda vize nedir? Yunanistan'a vizesiz nasıl seyahat edilir? Yunan adalarına vizesiz seyahat nasıl yapılır?'' gibi sorular ortaya atılmaya başlandı. Kapıda vize uygulamasına başlayan Yunanistan artık 5 yeni adayı daha programa ekledi. İşte detaylar...

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Türkiye vatandaşlarına Ege adalarını ziyaret etmek için başlatılan ekspres vize uygulaması, İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adaları için 30 Mart itibariyle yürürlüğe girmişti.

Yunanistan Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasını genişleterek 5 yeni adayı daha programa dahil edeceğini duyurdu - 1. Resim

YUNANİSTAN'A VİZESİZ SEYAHAT EDİLİR Mİ?

Programa katılacak diğer 5 ada olan İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) için ise uygulamanın başlaması yakın bir tarihte planlanıyor.

YUNANİSTAN KAPIDA VİZE NASIL ALINIR?

Bu yeni uygulamadan yararlanmak isteyen Türk ziyaretçilerin, gerekli belgelerle birlikte başvuru formunu Yunan yetkililere iletmeleri gerekiyor. Belgeler, adaya giriş noktalarında yetkililere teslim edilecek ancak bekleme sürelerini azaltmak için evrakların seyahat acentelerine önceden teslim edilmesi öneriliyor.

YUNANİSTAN VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca verilecek olan vize, 1 ila 7 gün arasında geçerli olacak. Ekspres vizeler sadece ilgili adaları ziyaret etmek için kullanılabilecek ve diğer Yunanistan bölgelerine geçişte geçerli olmayacak. Vizenin ücreti ise tek geçiş için 60 Euro olarak belirlendi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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